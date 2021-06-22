ريال مدريد يضع عينه على جوهرة السويد

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب ريال سوسيداد، السويدي ألكسندر إيزاك، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.









ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع الدولي السويدي، خصوصاً لارتفاع سعر هالاند ومبابي خلال هذه الفترة.









وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة فسخ عقد اللاعب تبلغ 70 مليون يورو، وقد فتح النادي "الملكي" المفاوضات مع وكلاء اللاعب.









وتأكد النادي "الملكي" بأن اللاعب مملوك فقط لريال سوسييداد، ولا يملك بروسيا دورتموند أي شيء في عقد اللاعب.









وهناك اهتمام كذلك من جانب ليفربول وتشيلسي، بالحصول على خدمات اللاعب بالفترة المقبلة.









وتمكن الدولي السويدي صاحب (21 عاماً) من تسجيل 33 هدفاً خلال أخر موسمين رفقة ريال سوسييداد بجميع البطولات.









ويتواجد اللاعب حالياً رفقة منتخب بلاده، وذلك من أجل المشاركة في يورو 2020 هذا الشهر، وقد ظهر بأداء مميز للغاية حتى الآن.