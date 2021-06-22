Advertisements

ريال مدريد يضع عينه على جوهرة السويد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أبدى ريال مدريد اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب ريال سوسيداد، السويدي ألكسندر إيزاك، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.


ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع الدولي السويدي، خصوصاً لارتفاع سعر هالاند ومبابي خلال هذه الفترة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة فسخ عقد اللاعب تبلغ 70 مليون يورو، وقد فتح النادي "الملكي" المفاوضات مع وكلاء اللاعب.


وتأكد النادي "الملكي" بأن اللاعب مملوك فقط لريال سوسييداد، ولا يملك بروسيا دورتموند أي شيء في عقد اللاعب.


وهناك اهتمام كذلك من جانب ليفربول وتشيلسي، بالحصول على خدمات اللاعب بالفترة المقبلة.


وتمكن الدولي السويدي صاحب (21 عاماً) من تسجيل 33 هدفاً خلال أخر موسمين رفقة ريال سوسييداد بجميع البطولات.


ويتواجد اللاعب حالياً رفقة منتخب بلاده، وذلك من أجل المشاركة في يورو 2020 هذا الشهر، وقد ظهر بأداء مميز للغاية حتى الآن.

أخبار تهمك

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ 33 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من "السكة الحديد" بشأن تصادم قطارين بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ 34 دقيقة

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

01:00 م

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

11:31 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى