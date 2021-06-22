مي عمر تخطف أنظار مُحبيها بفستان باللون الأحمر (صورة)

تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي عمر ثلاثة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان قصير باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة الشعر المُنسدل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة مي عمر الدرامية مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، سلوي عثمان، محمد مهران، عماد زيادة، إدوارد، ريم سامي، دياب، وكوكبة مميزة من النجوم.