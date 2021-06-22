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معاينة حريق شركة اتصالات في المعصرة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المعصرة الجزئية اليوم الثلاثاء، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب داخل إحدى شركات الاتصالات بمنطقة المعصرة، للوقوف على أسباب الخريق وتحدي بدايته ونهايته.

كما طالبت النيابة باستدعاء الشهود العيان تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل فرع لإحدى شركات الهواتف المحمولة بالمعصرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وأُخمد وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وجاري الوقوف على ملابساته.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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