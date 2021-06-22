مدير التأمين الصحي بالأقصر: إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب «المساهمات» في الأشعة والتحاليل والأدوية

أكد حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.



وجه المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، رسالة لأهالى الأقصر في حوار مجتمعى عقد بقاعة المؤتمرات برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم:«هناك طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، التى تنطلق رسميًا أول يوليو المقبل؛ لتقدم أكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية للمنتفعين عبر ٧ مستشفيات و٥٩ مركزًا ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقى علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة».



أوضح أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.



أشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

قال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.



أعرب المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لمحافظ الأقصر؛ لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحى الشامل وسعيه الجاد نحو تذليل أي عقبات، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.