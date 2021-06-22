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طريقة تحضير سندويتش مكسيكي بالدجاج

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
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المقادير
- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح صغيرة)
- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة بشكل طوليّ)
- الجزر : نصف حبة (مقطع بشكل طوليّ)
- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات صغيرة)
- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع بشكل طوليّ)
- الفطر : علبة (معلب ومقطع)
- الفلفل الاحمر الحار : 2 حبة (مقطع قطع صغيرة)
- مرق دجاج : 2 مكعب
- صلصة البيتزا : 3 ملاعق كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة
- الزبدة : ملعقة صغيرة (مذوّبة)
- الفلفل : حسب الرغبة
- خبز التورتيلا : 2 رغيف
- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (مفرومة / للتزيين)

طريقة التحضير
ضعي الدجاج في مقلاة مع الزيت والزبدة إلى أن ينضج نصف إستواء.
أخرجي الدجاج من المقلاة وضعيه جانباً ثمّ ضعي البصل في نفس المقلاة إلى أن يذبل ويتحوّل إلى اللوّن الذهبيّ.
أضيفي الفليفلة والجزر ثمّ قلّبي لمدّة 5 دقائق.
ضعي الدجاج، الفلفل الأحمر الحار، مرق الدجاج والقليل من البهارات، وقلّبي المكوّنات كلّها لمدّة 5 دقائق إضافيّة.
ضعي الطماطم وقلبيها إلى أن تذوب كلياً وينضج الدجاج تماماً.
اسكبي صلصة البيتزا ثمّ ضعي الفطر وقلّبي لمدّة 3 دقائق، وأطفئي النار.
ضعي الدجاج المكسيكي في خبز التورتيلا، رشّي عليه الكزبرة وقدّميه.

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