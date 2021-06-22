Advertisements

رئيس دولة يهدد باعتقال رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، هدد باعتقال رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وطالبهم بـ"مغادرة البلاد" إذا لم يتعاونوا مع جهود احتواء الوباء.

                   

وفي تصريحات متلفزة، عبر دوتيرتي، المعروف بحطاباته العاصفة والصاخبة، ، عن سخطه تجاه الأفراد الذين يرفضون تلقي اللقاح ويتسببون في تفشي الوباء.

 

 وقال الرئيس الفلبيني: "لا تسيؤوا فهمي. هناك أزمة تواجه هذا البلد. هناك حالة طوارئ وطنية. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح، فسوف يُلقي القبض عليك".

 

وأضاف دوتيرتي: "إذا كنت رافضا للقاح، غادر الفلبين"، مضيفا أنه سيأمر حكام القرى بإعداد قائمة بالسكان الرافضين لتلقي اللقاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رافضي التطعيم رئيس دولة اعتقال

أخبار تهمك

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعة

بيان عاجل من "السكة الحديد" بشأن تصادم قطارين بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ 34 دقيقة

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ ساعة و نصف

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 6 ساعات

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفلبين: دوتيرتي يُهدد بمداهمة مخازن تجار الأرز لكسر الأسعار

الفلبين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا وأكثر من 538 حالة إصابة

الفلبين تعلن وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا

أكثر من 20 دولة اهتمت باللقاح الروسي الجديد ضد كورونا

الفلبين تبدأ التجارب السريرية للقاح الروسي في أكتوبر

مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين فى انفجار بالفلبين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

11:31 ص

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

01:00 م

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى