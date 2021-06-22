رئيس دولة يهدد باعتقال رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، هدد باعتقال رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وطالبهم بـ"مغادرة البلاد" إذا لم يتعاونوا مع جهود احتواء الوباء.

وفي تصريحات متلفزة، عبر دوتيرتي، المعروف بحطاباته العاصفة والصاخبة، ، عن سخطه تجاه الأفراد الذين يرفضون تلقي اللقاح ويتسببون في تفشي الوباء.

وقال الرئيس الفلبيني: "لا تسيؤوا فهمي. هناك أزمة تواجه هذا البلد. هناك حالة طوارئ وطنية. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح، فسوف يُلقي القبض عليك".