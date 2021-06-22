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وصفة سهلة لتحضير كيك النسكافيه بالكاكاو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
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المقادير
- سكر البودرة : 2 كوب
- دقيق : 2 كوب
- النشاء : 2 ملعقة كبيرة
- الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (نسكافيه)
- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- البيض : 4 حبات
- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب
- خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة
- الماء : كوب وربع
- الطحينية : ملعقة كبيرة (لدهن الصينية)

طريقة التحضير
حميّ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر البودرة، الدقيق، النشاء، الكاكاو، البايكنغ باودر، النسكافيه، بيكربونات الصوديوم والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.
أضيفي البيض وخلاصة الفانيليا واخفقي جيداً للحصول على مزيج متجانس.
اسكبي الماء والزيت النباتي واستمري بالخفق.
إدهني صينية فرن كبيرة بالطحينة واسكبي المزيج فيها ثمّ اخبزيه لحوالي 35 دقيقة أو حتى ينضج.

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