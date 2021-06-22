Advertisements

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ٤٠ مواطنًا، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

أخبار تهمك

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ نصف ساعة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ نصف ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من "السكة الحديد" بشأن تصادم قطارين بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

11:31 ص

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

01:00 م

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى