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بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة الصحة، لاستقبال 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، الذي سيتم أخذه عن طريق جرعة واحدة، ولكن هناك فئات ممنوعة من تلقي اللقاح.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح جونسون آند جونسون والفئات الممنوعة من التطعيم.

25 مليون جرعة جونسون آند جونسون
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن نصيب مصر من لقاح جونسون آند جونسون سيكون 25 مليون جرعة.

الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح
هناك عدة فئات ممنوعة من تلقي لقاح جونسون آند جونسون، وهم: أصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، والذين يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل "إبرون، والكورت يي"، ومن يعانون من أمراض الأورام والسرطانات.

ويستخدم اللقاح، تقنية ناقلات الفيروس، أي نزلات البرد الشائعة التي تُسمى "Adenovirus 26"، وهو مصمم وراثيًا بحيث يمكن أن يصيب الخلايا، ولكنه لن يتكاثر في الجسم، ولن يصيب الناس بنزلة برد.

ويمكن الاحتفاظ في درجات حرارة بسيطة للثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يجعل تخزينه وشحنه مهمة أسهل بكثير.

وصُمم لقاح "جونسون آند جونسون" ليُعطى كجرعة وحدة، ما يعني عدم وجود زيارات متابعة، ولا داعي للقلق بشأن التأكد من توفر جرعة ثانية في الوقت المناسب.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ، وقد أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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