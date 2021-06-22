رصف الطرق وتبطين الترع واستكمال الصرف الصحي بقري الرياض في كفر الشيخ





شهدت مدينة وقرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ أعمال رصف وتبطين الترع، وحملات لإزالة التعديات، واستكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، وأعمال تجميل شوارع المدينة ودهات التلتورات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واشراف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض.



حيث تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومى، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه،ومن بينها ترعة 3 الدرملى التابعه للوحده المحليه لقريه الفيروز.وأشرف المهندس أحمد الشناوي رئيس مركز ومدينة الرياض،على أعمال استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية،مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي مركز ومدينة الرياض، كما تابع أعمال الرصف بعدد من القرى، منها رصف طريق بحر بصيص بداية من كوبرى بركات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو مصطفى.



فيما شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة، إذ قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الرصيف من حق المواطن، ولن يجرى السماح لأحد بالتعدي على الأرصفة بالشوارع، وغلق الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وعلى أصحاب المحال والباعة الجائلين أن يعلموا جيدًا أن للرصيف حرمة لا يجب انتهاكها، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من خلو الشوارع من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية ومتابعة أعمال النظافة.



كما شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات المتنوعة ما بين إزالة إشغالات ونظافة، ورصد مخالفات البناء، وأعمال الرصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لأهالي قرية البرنس، وإشراف المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.