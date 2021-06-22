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فيلم"أحمد نوتردام" يتفوق على "ماما حامل" ويحقق إيرادات 113 ألف جنيه

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نجح فيلم "أحمد نوتردام" أمس في تحقيق إيرادات وصلت لـ113 ألف جنيه، والفيلم بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويجسّد رامز جلال، خلال أحداث الفيلم دور صحفي يواجه العديد من المشكلات، ويُحاول حلها بطريقة مختلفة، وتُجسد غادة عادل دور طبيبة، تحاول التعاون معه للتغلب على هذه المشكلات.

كما حقق فيلم"ماما حامل" 103 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول إنجاب ليلى علوي طفلين بعد فترة من إنجاب عدد من الأبناء، وصنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا؛ لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

فيلم "ماما حامل"بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية و"سينرجي".

كما حقق فيلم"ديدو" حوالي 89 ألف جنيه، وهو بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من الفنانين يظهرون كضيوف شرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

كما حقق فيلم"ثانية واحدة" 27 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي.

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