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المغرب يفكك خلية داعشية قبل تنفيذ "أجندة إرهابية"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:14 م
الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية موالية تنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات المغربية، إن تفكيك الخلية الإرهابية تم في جماعة سيدي الزوين نواحي مدينة مراكش، من خلال عمليات أمنية متزامنة.

 

وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تندرج هذه العملية في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام.

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خلية داعشية المغرب الشرطة المغربية

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