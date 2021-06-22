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رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:10 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم
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رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس 

يبحث عشرات الآلاف من أولياء الأمور على رابط سريع ليتمكنوا من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم فقط، خصوصاً بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية، لذلك وفرنا لكم رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم فقط.. رابط سريع
ونقدم لكم رابطاً سريعاً للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم فقط، كما خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم رابط للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا)، فيما خصصت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم فقط.. الطلاب
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالبا وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح بلغت 86,64%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم.. 124 طالب أوائل
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة، بينهم 83 طالبا في المدارس الحكومية و41 طالبا في المدارس الخاصة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم
في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ إدارة غرب الفيوم التعليمية تصدرت أعلى الدرجات بنسبة بلغت 93,52 %، بينما حققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، فيما حصلت إدارة أبشواي التعليمية على نسبة النجاح 85,16 %، وبلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم.. الأنصاري يهنئ الأوائل
وهنأ محافظ الفيوم، الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسؤولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أنّ نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس 

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