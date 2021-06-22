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"الزراعة": ضبط 106 طن اعلاف ومصنعين بدون ترخيص في محافظة البحيرة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
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إيماءا إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وفى إطار جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها غير المطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.

وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.

أكد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه وردت معلومات عن وجود مصنعين ومخزن لانتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة البحيرة  بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة)،  داهمت القوة المصانع والمخزن.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ106 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وقد شارك فى الحملة كلاً من المهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والعميد شريف رشدى, والعميد ايهاب انور, والعقيد احمد لبيب من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والدكتورة هند عطية, والدكتورة نهال كمال من الادارة العامة للانتاج الحيوانى بمديرية زراعة البحيرة, والنقيب نادر فوزى من مديرية امن البحيرة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة.

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