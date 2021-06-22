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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64%

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:15 م
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و29 طالبًا وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفا و404 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 86,64%.

ولفت المحافظ إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالبًا بالمدارس الحكومية و41 طالبًا بالمدارس الخاصة.

كشف المحافظ أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسؤولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

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نتيجة لشهادة الاعدادية محافظ الفيوم الدكتور احمد الاانصاري

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