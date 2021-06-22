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مساهمو "العرفة للاستثمارات" يناقشون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 15 يوليو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
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قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم 15 يوليو المقبل، ستناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال آلية التصويت التراكمي، للدورة القادمة عن الثلاث سنوات المالية المقبلة.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه سيتم انتخاب 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة ة في تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن الجمعية ستناقش تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة لتعيين عضوين مستقلين، وتشكيل المجلس المنتخب.

وتناقش الجمعية اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2021.

وحققت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات خلال الفترة من فبراير 2020 حتى يناير 2021، خسائر بلغت 6.36 مليون دولار خلال العام المالي الماضي للشركة، مقابل أرباح بقيمة 15.2 مليون دولار بالعام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المنتهي في يناير الماضي 116.76 مليون دولار، مقابل 224.9 مليون دولار بالعام المالي السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، تراجعت أرباح الشركة إلى 1.94 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 13.85 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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