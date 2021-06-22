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28 يونيو.. حنين حسام تمضي على قرار الإحالة بعد إعادة إجراءات الحكم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة شمال القاهرة، تحديد 28 يونيو لموعد امضاء حنين حسام علي قرار الاحالة للمحاكمة، وذلك عقب تقدمها بطلب اعادة اجراءات علي الحكم الصادر ضدة بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالإتجار بالبشر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك"، تنفيذا للحكم الذي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.


القبض على حنين حسام تنفيذا للحكم عليها بالسجن 10 سنوات بقضية الإتجار بالبشر


تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك" تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيها، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد خلال الساعات الماضية.


كانت قضت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المُتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 الف جنيه، المتهمين فيها بالاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة حضوريًا كل من مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المُتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.



كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

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