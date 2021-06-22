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رئيس جامعة بني سويف: نشر 3 آلاف و490 بحث دولي خلال 4 سنوات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عددًا من الإجتماعات الخاصة بمجالس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، واللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية، والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والدكتور محمد مصطفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة نرمين عاطف حلمي، مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتورة انجي هاني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور حسن، خلال اجتماع إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي الموضوعات الخاصة بمكتب دعم وتمويل المشروعات، ومنها الانتهاء من توقيع عقود مشروعات شباب الباحثين، وتم مناقشة تقرير عن تطور النشر الدولي خلال الأربع سنوات الماضية ومنها نشر 720 بحث خلال عام 2018، و865 بحث خلال عام 2019، و1200 بحث خلال عام 2020، و705 بحث خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي.

كما ناقش رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية تدريب العاملين الفنيين بوحدة الألبان لتطوير الإنتاج من خلال الاستعانة بمتخصصين، والإعلان عن تلك الدورات لتدريب خريجي كليات الزراعة والطلاب بالتنسيق مع كليتي الطب البيطري والزراعة.

وطالب الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بالتأكد من صيانة أجهزة الإنذار وتدريب العاملين على تشغيلها وطريقة التعامل أثناء الطوارئ، كما ناقش خطة تدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية بالكليات والمعاهد والقطاعات المختلفة بالجامعة.

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