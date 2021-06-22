الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من سوريا إلى الأردن، وفقًا لموقع "خبرني" الإخباري.

وقال مصدر أمني، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، مما أدى إلى فرارهم باتجاه الأراضي السورية.

وعثرت القوات المسلحة الأردنية، على 7 أكف من مادة الحشيش، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.