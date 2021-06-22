عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

علم "الفجر الرياضي" من مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، أن إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، حسم أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.









وأنهى مسئولو الأهلي صفقة كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لفريق إنبي رسميا، ليصبح أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.









وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع بنهاية الموسم الحالي، على أن ينضم مباشرة للتتش مجرد انتهاء إعارته مع الفريق البترولي.









ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.