احصل على نتيجتك الآن.. ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الفيوم برقم الجلوس والاسم عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالفيوم..من هنـــــــــااااااا





اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفيوم، لطلاب مرحلة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2020-2021 بعد الانتهاء رسميًا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب والطالب بالصف الثالث الإعدادي الدور الأول.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

نستعرض معكم في موقع "البوابة نيوز"، خلال التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 الدور الأول لمرحلة إتمام التعليم الأساسي، في ظل تزايد عمليات البحث عبر محركات جوجل لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الأول محافظة الفيوم، وخاصة بعد الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم.





رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الأول 2021-2020، عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية محافظة الفيوم، حتى يستعلم الطلاب بالشهادة الإعدادية عن نتيجة الترم الثاني من خلال إتباع الخطوات التالية.





1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم ( اضغط هنـــــــــــــا ).

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

3- ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 الفيوم.

لمعرفة النتيجة: اضغط هنا.





وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الفيوم 60 ألف و406 طالب وطالبة، مما لهم حق الدخول لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول بالعام الدراسي الحالي.



