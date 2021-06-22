وزيرة الثقافة تطلق الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب (التفاصيل كاملة)





تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تقام فى الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية .

















قالت عبد الدايم ان الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كان من المقرر اقامتها خلال يناير الماضى وتم تأجيلها تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، واشارت انها تشهد تطبيق العديد من النظم الجديدة والاجراءات الوقائية حرصاً على السلامة العامة ، موضحة انها دورة اسثنائية واشادت بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المشاركة حتى تخرج هذه الدورة للنور رغم الاجراءات المشددة التى تفرضها الجائحة .

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام فى اربعة قاعات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية على مساحة اجمالية 40 ألف متر مربع المستغلة منها ( 18591 متر مربع ) وتحتضن 756 جناح ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات الى ( 1218 ) منهم (823 ) ناشر و( 395 ) توكيل ويشارك بها 25 دولة من اربعة قارات بواقع 7 دول افريقية هى السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا وتشهد اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى تضم مئات من العناوين من اصدارات دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتناء

الكتب وحثهم على القراءة والمعرفة ، واستحداث منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، منها إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " للتيسير على الزوار بالاضافة الى تخصيص مسار سريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومراعاة مسافات التباعد الآمنة ، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين الى جانب نشاط ثقافى وفنى اليكترونى يعرض على منصة المعرض هذا الى جانب اقامة غرفة عمليات دائمة وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب وتسهيل انتقال الجمهور من والى مقر المعرض وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات فقد تقرر توفير 11 خط اتوبييس تعمل عليها 118 سيارة من جميع انحاء القاهرة ، كما يشمل البرنامج الثقافي للمعرض سبعة مسارات رئيسية هي أنشطة وعروض الطفل ، الثقافة التشكيلية ، القضايا الثقافية ، الأقلام الإبداعية ، الشعر والشعراء ، اللقاءات الفكرية ، السينما والعروض المسرحية ويتم بثها على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض .

معرض القاهرة الدولى للكتاب

الدورة ( 52 ) لعام 2021 في سطور

- تعقد الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

- يقام المعرض فى الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية

- إجمالى مساحة المعرض 80 ألف متر مربع

- تحتضن المعرض ( 4 ) قاعات باجمالى مساحة 40 ألف متر مربع

- المساحة المستغلة ( 18591 متر مربع )

- عدد الأجنحة فى المعرض 756 جناح

- اجمالى عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات ( 1218 ) منهم (823 ) ناشر و( 395 ) توكيل

- عدد الناشرين المصريين ( نشر عام ) 344 دار نشر عدد التوكيلات ( 98 )

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب أجنبي ) 40 ناشر عدد التوكيلات ( 112 )

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب الأطفال ) 47 دار نشر عدد التوكيلات ( 10 )

- عدد الناشرين المصريين ( وسائل تعليمية ) 27 دار نشر

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب اسلامي وتراث ) 98 دار نشر عدد التوكيلات ( 49 )

- عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة

- عدد الناشرين ( كتاب صوتي ) 1

- عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5

- عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية " ثقافتك كتابك " 11 ناشر

- عدد المؤسسات الصحفية 7

- عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54

- عدد الناشرين العرب 140 عدد التوكيلات ( 26 )

- يشارك فى الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 52 دولة من 4 قارات هى

أفريقيا ( 7 ) آسيا ( 12 ) أوروبا ( 5 ) الأمريكتين ( 1 )

- السودان - العراق - صربيا - أمريكا

- جنوب السودان - الكويت - روسيا

- ليبيا - الإمارات - اليونان

- المغرب - الأردن - بريطانيا

- تونس - السعودية - اسبانيا

- إرتريا - لبنان

- الصومال - اليمن

- فلسطين

- البحرين

- سوريا

- اليابان

- كوريا

- وزيرة الثقافة تطلق مبادرة ثقافتك كتابك

أصدرت وزيرة الثقافة توجيهاتها بإطلاق مبادرة (ثقافتك كتابك) خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة التى هي اساس بناء الانسان وتوسيع مداركه، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التي سيتم تنفيذها من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض .

- غرفة عمليات دائمة لمعرض القاهرة الدولى 52

قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة ، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين .

- منصة رقمية للدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول والرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين تطلق وزارة الثقافة المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 52 وتشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي

الرقمي وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ويتبعها الضغط على خيار "احجزىتذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

- بناءً على توجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تم تسكين عدد 41 دار نشر جديدة طبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل 2 دار نشر فى جناح مجمع .

- تم تسكين عدد 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبي .

- تم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع .

- البرنامج الثقافي للدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

- تعتمد فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمتلقي (الـمُشاهد) على المنصة الرقمية للمعرض وفقًا لفلسفة جديدة في الانشطة الالكترونية بناءً على دراسة التجارب السابقة التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية في هذا المجال وأيضا بناءً على دراسة التجارب العربية والدولية الأخرى والإفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية ، كما تهدف المواد المقدمة للارتقاء بذوق الجمهور من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب والشابات أبناء وبنات دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة ويتحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية كل مسار به أكثر من فرع على مدى 14 يومًا وهي:

- أنشطة وعروض الطفل (أفلام رسوم متحركة تثقيفية للأطفال منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه- ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير "حجازي").

- الثقافة التشكيلية (وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدى تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية).

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- القضايا الثقافية الراهنة (ومنها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية كثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي- واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري).

- الأقلام الإبداعية (ويستضيف هذا المسار كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة في العام الجاري والتي يعرضون لها على منصة المعرض).

- الشعر والشعراء (ويستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة).

- اللقاءات الفكرية (وتقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي بل والعالم).

- السينما والعروض المسرحية (ويعرض هذا المسار أفلام سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي كما يعرض بعضا من أحدث وأهم العروض المسرحية التي قدمتها وزارة الثقافة على مسارحها المختلفة في العام الجاري).

- خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة فى هيئة النقل العام عدد 11 خط اتوبيس من والى مقر المعرض وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة وذلك تيسيرا على الزوار وهى كالتالى :

- الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر- محور المشير – معرض الكتاب.

 الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

 الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

 الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.

 الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة–جامعة القاهرة–القصر العيني–السيدة عائشة - الأوتوستراد–جامعة الزهر- معرض الكتاب.

 الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش–كارفور المعادي–نادي وادي دجلة–الطريق الدائري- محور المشير– معرض الكتاب.

 الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات–سراء القبة–روكسي–السبع عمارات- الحي الثامن– الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

كما تم مد مسار خط " العباسية – معرض الكتاب " ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلاً من العباسية .

ويوضح الجدول التالي فروع التشغيل التي تخرج منها هذه الخطوط وعدد السيارات العاملة علي كل خط:

رقم الخط اسم الخط فرع التشغيل عدد السيارات طول الخط

كم/شوط زمن الدورة فترة التقاطر

1. عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب. نصر 10 22 150 15

2. دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي –رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب. فتح 10 15 90 9

3. النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب. جسر السويس 8 16 120 15

4. الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.

الأميرية 7 20 140 20

5. ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة - الأوتوستراد – جامعة الأزهر- معرض الكتاب. المنيب

(5)

بدر

(5) 10 29 180 18

6. صقر قريش–كارفور المعادي–نادي وادي دجلة–الطريق الدائري- محور المشير– معرض الكتاب. البساتين 5 20 140 28

7. المظلات – سراء القبة –روكسي– السبع عمارات- الحي الثامن– الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

الترعة

(4)

المظلات

(4) 8 23 160 20

بالإضافة إلى الخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:

رقم الخط أسم الخط عدد السيارات

1018 أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث 16

1062 عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية 15

1111 شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث 12

1127 بولاق الدكرور– معرض الكتاب – التجمع الثالث 17