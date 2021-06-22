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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا ضد التشيك في يورو 2020

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة إنجلترا ضد التشيك والتي تجمعهما على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابطة من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب التشيكي تلك المواجهة في صداةر المجموعة برصيد أربعة نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في المباراة الثانية في المقابل فإن المنتخب الانجليزي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف بالفوز على كرواتيا في الجولة الأولى والتعادل مع منتخب إسكتلندا في الجولة الثانية.

ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse

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الكلمات المفتاحية

انجلترا التشيك (يورو 2020)

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