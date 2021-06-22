القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا ضد التشيك في يورو 2020





تقام اليوم الثلاثاء مباراة إنجلترا ضد التشيك والتي تجمعهما على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابطة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب التشيكي تلك المواجهة في صداةر المجموعة برصيد أربعة نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في المباراة الثانية في المقابل فإن المنتخب الانجليزي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف بالفوز على كرواتيا في الجولة الأولى والتعادل مع منتخب إسكتلندا في الجولة الثانية.





ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





TVP 1 HD





TVP Sport HD





ZDF HD





RTS Deux HD





TF1 HD Suisse