بورصة البحرين ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم قطاعي البنوك والاستثمار.





وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22 بالمائة، إلى مستوى 1572.44 نقطة، رابحاً 3.44 نقطة، مع ختام التعاملات.





وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 2.35 مليون سهم، بقيمة 663.05 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.





وصعد قطاع البنوك، مع ارتفاع مصرف السلام البحرين 2.99 بالمائة، والأهلي المتحد 0.9 بالمائة، ومجموعة البركة المصرفية 0.47 بالمائة.





وارتفع قطاع الاستثمار، مع صعود سهم جي إف إتش 2.49 بالمائة.



