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صعود بورصات المال الإماراتية خلال جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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أنهت بورصات المال الإماراتية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء مع عودة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم الكبرى.

وبنهاية التعاملات اليومية، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.29% عند مستوى 2856 نقطة تزامناً مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.2 بالمائة بالغاً 4.17 درهم.

كما ارتفع سهم "إعمار مولز" بنسبة 1.5% عند 2.07 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 22 شهراً، وارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 4.89 دراهم، بينما استقر سهم "الإمارات دبي الوطني" عند مستوياته السابقة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "جي إف إتش" مرتفعاً بنسبة 2.1% عند 0.74 درهم، وبتداولات تجاوزت 41 مليون سهم.

أما بالنسبة لسوق أبوظبي فقد ارتفع مؤشره بنسبة 0.53%، عند مستوى 6651 نقطة مع ارتفاع سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.3% عند 3.82 درهم، كما ارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنحو 1% عند 16.58 درهم.

وارتفع سهم "دانة غاز" بنسبة 0.4% عند 0.814 درهم،  بينما ارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.2% عند 4.33 درهم.


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