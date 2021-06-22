صعود بورصات المال الإماراتية خلال جلسة اليوم الثلاثاء

أنهت بورصات المال الإماراتية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء مع عودة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم الكبرى.





وبنهاية التعاملات اليومية، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.29% عند مستوى 2856 نقطة تزامناً مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.2 بالمائة بالغاً 4.17 درهم.





كما ارتفع سهم "إعمار مولز" بنسبة 1.5% عند 2.07 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 22 شهراً، وارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 4.89 دراهم، بينما استقر سهم "الإمارات دبي الوطني" عند مستوياته السابقة.





وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "جي إف إتش" مرتفعاً بنسبة 2.1% عند 0.74 درهم، وبتداولات تجاوزت 41 مليون سهم.





أما بالنسبة لسوق أبوظبي فقد ارتفع مؤشره بنسبة 0.53%، عند مستوى 6651 نقطة مع ارتفاع سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.3% عند 3.82 درهم، كما ارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنحو 1% عند 16.58 درهم.





وارتفع سهم "دانة غاز" بنسبة 0.4% عند 0.814 درهم، بينما ارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.2% عند 4.33 درهم.







