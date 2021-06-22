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رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان بعد قليل

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. 

وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .

ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه. 

ويذكر ان مجلس النواب به ٢٥ لجنة نوعية، يتم انتخاب هيئات مكاتبها في أول كل دور انعقاد سنوي.

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رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية البرلمان

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