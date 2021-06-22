Advertisements
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان بعد قليل
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:14 م
محمد المسلمي
Advertisements
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .
ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه.
ويذكر ان مجلس النواب به ٢٥ لجنة نوعية، يتم انتخاب هيئات مكاتبها في أول كل دور انعقاد سنوي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements