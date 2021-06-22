مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "أجندة 2021"



يُعد أجندة من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، وقد بدأ في عام 2008، وأصبح ملتقى سنوي مميز لفناني مصر.



ويشارك في دورة هذا العام 187 فنان وفنانة من جميع أنحاء مصر، يعرضون أعمالهم التي تتنوع ما بين المجالات الفنية المختلفة من تصوير، وفسيفساء، ونحت، وأعمال خزف، وطباعة، وتصوير فوتوغرافي وغيرها.



وقالت المكتبة في بيان إعلامي إنه نظرًا للظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، سوف تكون زيارة المعرض يوم الافتتاح وطوال فترة المعرض بأسبقية الحضور بحد أقصى 50 زائرًا في القاعة لكل مجموعة.



ويستمر المعرض حتى السبت الموافق 10 يوليو 2021، ويستقبل زائريه يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة.



تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض أجندة 2021 في دورته الرابعة عشر، وذلك في تمام الواحدة ظهر الخميس القادم، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.