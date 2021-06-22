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المترو: تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل المحطات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شددت شركة المترو علي استمرارها فى تطبيق الغرامات على المخالفين من جمهور الركاب بدخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ50 جنيها.

وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.


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