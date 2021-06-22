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ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الداخلية في ضبط (13118) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13038) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (80) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما قامت الداخلية بتحرير (939) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (276) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1878) أرجيلة.

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