Advertisements

حركة طالبان تسيطر على المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:21 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
Advertisements

سيطرت حركة طالبان، على المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وكانت حركة طالبان، سيطرت على منطقة أخرى في أفغانستان، بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها منذ البداية الرسمية لانسحاب القوات الدولية.

 

 وتخلت القوات الحكومية، عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حركة طالبان المعبر الحدودي الرئيسي أفغانستان

أخبار تهمك

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 22 ساعة

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

طالبان تستولي على قاعدة أمنية شمال أفغانستان

مقتل وإصابة العشرات جراء عمليات أمنية شمالي أفغانستان

أفغانستان: مقتل 14 شخصاً في هجمات لطالبان

مقتل 14 شخصاً في هجمات لطالبان في أفغانستان

أفغانستان تعلن مقتل 6 من طالبان بانفجار عبوة ناسفة

أفغانستان: طالبان تسيطر على منطقة أخرى في البلاد لليوم الثالث على التوالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى