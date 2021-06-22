حركة طالبان تسيطر على المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان

سيطرت حركة طالبان، على المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وكانت حركة طالبان، سيطرت على منطقة أخرى في أفغانستان، بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها منذ البداية الرسمية لانسحاب القوات الدولية.

وتخلت القوات الحكومية، عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.