بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

يبحث الطلاب والطالبت وأولياء الامور بمحافظة الفيوم عن رابط سريع ليتمكنوا من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، وهذا بعد اعتمادها من جانب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية.





ومن هنا وفرت بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها من محافظة الفيوم رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس





نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم

ونقدم لكم رابطاً سريعاً للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم ، كما خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم رابط للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا) ، فيما خصصت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)





نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالبا وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح بلغت 86,64%.





ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة، بينهم 83 طالبا في المدارس الحكومية و41 طالبا في المدارس الخاصة.





في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ إدارة غرب الفيوم التعليمية تصدرت أعلى الدرجات بنسبة بلغت 93,52 %، بينما حققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، فيما حصلت إدارة أبشواي التعليمية على نسبة النجاح 85,16 %، وبلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06%.



