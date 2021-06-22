



محافظة الفيوم (نتيجة الصف الثالث الاعدادي) | نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر لينك مديرية التربية والتعليم





نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2021، اعتمد السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الصف الثالث إعدادي 2021 بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق وتدقيق الدرجات، وزادت عمليات البحث مؤخرا عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 خاصة مع نشر الكثير من المواقع الإلكترونية لروابط لا أساس لها من الصحة ، نستعرض معكم أعزائنا الزوار الكرام نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم في الفيوم .





نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2021

ظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الفيوم،وكانت قد ذكرت عدد من المصادر في مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم أن نتيجة الثالث إعدادي الترم الثاني 2021 ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني يوم غد الثلاثاء 22 يونيو إلا أن الدكتور أحمد سالم المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أن تأخير إصدار نتيجة الشهادة الإعدادية كان بسبب أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات لم تنتهي بسبب كثرة أعداد طلاب الشهادة الإعدادية والتي تبلغ 60 ألف و406 طالب وطالبة.





نتيجة ثالث إعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الفيوم أن نتيجة ثالث إعدادي الترم الأول 2021 سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للمديرية وسيكون بإمكان الطلاب والطالبات في محافظة الفيوم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاسم ورقم الجلوس ، وسنوافيكم أعزائنا في نهاية المقال خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة .





رابط المديرية التعليمية لمحافظة الفيوم

أعزائنا طلاب وطالبات الصف الثالث إعدادي في محافظة الفيوم إليكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم وقم الجلوس عبر الخطوات التالية :





- الدخول إلى البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم ( اضغط هنــــــــــــا ).

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب .

- الضغط على كلمة بحث .



