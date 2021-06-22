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درة تُبهر متابعيها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة درة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة عدة صور جديدة لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية شميز باللون الأصفر، شورت باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وارتدت نضارة شمسية، وارتدت شنطة بيضاء وحذاء بنفس اللون، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.


وفي سياق آخر، شاركت درة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بين السماء والأرض"، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، ندى موسى، إخراج محمد العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إنتاج سينرجي.
درة تُبهر متابعيها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"
درة تُبهر متابعيها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"
درة تُبهر متابعيها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"
درة تُبهر متابعيها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"

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