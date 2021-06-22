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مديرية تموين المنيا: توريد 372 ألف طن قمح حتى اليوم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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كشفت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد 372713 طنًا و141 كيلو من القمح إلى الصوامع والشون، منذ بداية عملية التوريد حتى صباح اليوم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المديرية مستمرة في الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلي تكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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