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ارتفاع بورصة قطر بختام التعاملات بدعم من قطاع الاتصالات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
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 أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% صاعداً إلى النقطة 10776.49، ليربح 36.36 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.

وتباينت التداولات اليوم، إذ نمت السيولة عند 352 مليون ريال، مقابل 351.58 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت الكميات إلى 121.70 مليون سهم، مقارنة بـ132.89 مليون سهم في الجلسة السابقة.

ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات، ويليه التأمين، والبضائع، والصناعة، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا النقل والعقارات.

وصعد الاتصالات 5.63%، بدعم رئيسي لتصدر سهم أوريدو القائمة الخضراء بـ6.86%، ونمو فودافون 2.70%.

وفي المقابل تراجع النقل 0.28%، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها الملاحة بـ0.50%.

وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر السلام المرتفع 0.30% الكميات بـ16.73 مليون سهم، بينما تصدر أوريدو السيولة بقيمة 41.45 مليون ريال.

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