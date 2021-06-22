ارتفاع السيولة المحلية في قطر بنسبة 4.92%

ارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.92% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر اليوم الثلاثاء.





وسجل عرض النقد 2 "السيولة المحلية" في قطر بالشهر الماضي 612.10 مليار ريال (168.48 مليار دولار)، مقابل 583.39 مليار ريال (160.58 مليار دولار) في مايو2020.





وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 2.37%، عن مستواها في أبريل 2021 البالغ 597.93 مليار ريال.





يشار إلى أن عرض النقد 2 يمثل السيولة المحلية التي تشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.





وكشف المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغ في الشهر السابق 25.19 مليار ريال، منخفضاً 1.56% عن قيمته في مايو2020 البالغة 25.59 مليار ريال، رغم نموه شهرياً 1.49%.



