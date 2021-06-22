مستشار الحكومة: الزيادة السكانية العقبة الأساسية أمام تقدم مصر (فيديو)

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة بدأ منذ سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن عدد الدورات التدريبية وصل لـ 200 ألف كورس، موضحًا أن هناك شركة عالمية وشركتين مصريتين يقوموا بتدريب الموظفين، ولكن المحتوى عالمي ويركز على رفع كفاءات الموظفين في اللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، طبقًا لتقييم الموظفين.





وأضاف "محمود"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم العمل بها بطريقة مختلفة عن المباني الحكومية القديمة، معقبًا: "الموظف هيروح معهوش ورق"، لافتًا إلى أننا نسعى للاقتداء بدول كثيرة تعمل بنظام عدم وجود أي أوراق في الحكومة وهذا حلم بالنسبة لنا.



