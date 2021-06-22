Advertisements

جهاز مدينة العبور يشن حملة للتصدى للإشغالات والمخالفات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
Advertisements

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير العبور وشرطة المرافق، مضيفاً أن الحملة استهدفت  الحى الأول ومناطق تجمع الباعة الجائلين بالمدينة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من قبل الجهاز لمواجهة الظواهر العشوائية بالمدينة. 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٢  محضر مخالفة إشغال وتنفيذ  ١٧ قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية التى قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى مع رفع عدادات المرافق عن الوحدات المخالفة. 

وأكد رئيس الجهاز  استمرار استهداف الحملات بصفة دورية لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، حفاظاً على الرونق الحضارى المميز لمدينة العبور. 

ومن جهة أخرى، أوضح  اللواء أسامة عبدالعليم، مدير أمن الجهاز،  أنه تم التنسيق مع إدارة المرور فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجهاز بمنع التكاتك والنباشين بمدينة العبور، وتم التحفظ على  ١٣ مركبة "توك توك" و ١٩ تروسيكل خاص بالنباشين مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ حتى الآن على إجمالى ١٥٠ مركبة " توك توك"، و ١٠٠ تروسيكل. 


أخبار تهمك

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 23 ساعة

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى