جهاز مدينة العبور يشن حملة للتصدى للإشغالات والمخالفات





صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير العبور وشرطة المرافق، مضيفاً أن الحملة استهدفت الحى الأول ومناطق تجمع الباعة الجائلين بالمدينة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من قبل الجهاز لمواجهة الظواهر العشوائية بالمدينة.





وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٢ محضر مخالفة إشغال وتنفيذ ١٧ قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية التى قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى مع رفع عدادات المرافق عن الوحدات المخالفة.





وأكد رئيس الجهاز استمرار استهداف الحملات بصفة دورية لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، حفاظاً على الرونق الحضارى المميز لمدينة العبور.





ومن جهة أخرى، أوضح اللواء أسامة عبدالعليم، مدير أمن الجهاز، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجهاز بمنع التكاتك والنباشين بمدينة العبور، وتم التحفظ على ١٣ مركبة "توك توك" و ١٩ تروسيكل خاص بالنباشين مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ حتى الآن على إجمالى ١٥٠ مركبة " توك توك"، و ١٠٠ تروسيكل.







