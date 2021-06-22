نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2021 برقم الجلوس والاسم من خلال رابط مديرية التربية والتعليم (لينك سريع جيبها حالا)

أقر محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ويبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس.





واعتمد محافظ الفيوم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مساء الاثنين 21 يونيو 2021.





نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021، نحو 86,64 % على مستوى المحافظة.





وأوضح محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة.





وأضاف أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات قد بلغ 57 الف و29 طالب وطالبة.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن عدد الطلاب الذين تحصلوا على درجة النجاح قد بلغ 49 الف و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.





وقال محافظ الفيوم إن عدد الطلاب الأوائل قد بلغ 124 طالب في المدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.





وبلغت نسبة النجاح على مستوى إدارة غرب الفيوم التعليمية 93,52 %، بينما بلغت على مستوى إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %.





وبلغت نسبة النجاح على مستوى إدارة أبشواي التعليمية 85,16 %، وبلغت نسبة النجاح في إدارة سنورس 84,75 %,





وقد بلغت نسبة النجاح في إدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، بينما بلغت في إدارة إطسا التعليمية.





وبلغت نسبة النجاح 84,31 %، فيما بلغت نسبة النجاح في إدارة طامية التعليمية 81,06 %.





لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس.





ويتمثل لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال اللرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــا



