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إلكترونيا.. خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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انطلقت اليوم الثلاثاء المنصة الكترونية، لبدأ الحجز الالكترونى للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال52، وذلك لتسهيل عمليات حجز التذاكر دون زحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وتأتى الدورة المقبلة من المعرض بشكل استثنائى، حيث يقام ولأول مرة منذ انطلاقه عام 1969، بدون أى فعاليات إذ تقدم "أون لاين" كما يشهد المعرض تطورا كبيرا بإعلان دخوله عبر تسجيل عبر منصة رقمية جديدة، والحصول على التذكرة إلكترونيا لأول مرة فى تاريخ معرض الكتاب.


ويمكن للزائرين ان يحددوا موعد زيارتهم للمعرض عبر المنصة وهي: www.cairobookfair.gebo.gov.eg.


وفيما يلي يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل حجز تذاكر معرض الكتاب:

- ادخل على موقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg.


- اضغط على خيار "احجز تذكرتك".

- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني - العمر - الجنسية - النوع"، حتى الحصول على تذكرة الزيارة.

- سيتم إرسال نسختين من التذكرة الأولي افي رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، والثانية على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.



وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار "في القراءة حياة"، ويقام خلال الفترة من 30 يونيو من الشهر الجاري وحتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


وسيحظر المعرض هذا العام اقامة الفعاليات الثقافية داخل مركز مصر للمعارض، حفاظا على السلامة العامة للجمهور والناشرين،حيث سيتم إقامة كل الفعاليات والأنشطة افتراضيا من خلال المنصة الخاصة بالمعرض.

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