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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.. بعد قليل

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، ريس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.


وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وأن اللقاء يأتي وفقًا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى.


ومن المتوقع، أن يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه.


ومن المُقرر، أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المُقبل، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال الجلسات

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