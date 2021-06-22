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خام برنت يتجاوز مستوى 75 دولارا للبرميل

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا اليوم إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل مؤشرات على تراجع المعروض مع نمو الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم عن المستوى الذي سجلته الأسعار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 في المائة أمس وهو أكبر ارتفاع يومي منذ حوالي 4 أسابيع.

في الوقت نفسه ارتفع سعر خام برنت مقارنة بخامات الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا.

في الوقت نفسه ارتفع الطلب على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.

وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات بورصة العقود الآجلة الأوروبية اليوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 75.23 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، قبل أن يتراجع إلى 75.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة وسبع دقائق صباحا بتوقيت لندن.

واستقر سعر عقود تسليم يوليو المقبل لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي والتي ينتهي تداولها اليوم عند مستوى 73.63 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، في حين استقر سعر عقود تسليم أغسطس عند مستوى 73.1 دولار للبرميل.


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