محمد رمضان:"في طريقي إلى المدينة المتطورة بوطننا العربي"

أعلن الفنان محمد رمضان عن توجهه إلى مدينة دبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



نشر محمد رمضان مجموعة صور جديدة له من داخل الطائرة، وعلق عليهم قائلاً :"في طريقي إلى دبي المدينة الساحرة المتطورة في وطننا العربي".



وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة "ثابت" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والكليب من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان.