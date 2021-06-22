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أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي سفير أوزباكستان ويبحثان التعاون العلمي المشترك

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بمكتبه اليوم السيد لطف الدين خوجاييف القائم بعمل سفير جمهورية أوزباكستان وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي المشترك بين المجمع والمراكز البحثية لديهم، في إطار دور الأزهر الشريف ورسالته العلمية لجميع دول العالم.
وأكد الأمين العام خلال استقباله ممثل السفارة أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب، يرحب بكل أوجه التعاون العلمي بما يحقق رسالته السمحاء وينشر الوسطية في شتى بقاع الأرض.
وأضاف الأمين العام أن المجمع باعتباره أحد الهيئات البحثية بالأزهر فإنه لا يألو جهدًا في العمل المشترك من أجل خدمة العلم وأهله، كما أنه يدرك أهمية المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم تحديات فكرية تحتاج إلى مواجهة حاسمة وتعاون متكامل بين جميع المؤسسات العلمية والثقافية لحماية الناس من أية مغالطات فكرية من شأنها أن تسيئ للدين أو تتخذه ذريعة لارتكاب أعمال عنف وتخريب.
من جانبه وجّه السيد لطف الدين خوجاييف عظيم الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر لما يقوم به من دور فاعل على المستوى العلمي والدعوي بما يخدم البشرية ويحقق السلم المجتمعي والعيش المشترك بين الجميع.

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