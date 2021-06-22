سفير الإتحاد الأوروبى من الفيوم.. سعيد بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصر

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سفير الإتحاد الأوروبى من الفيوم.. سعيد بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصر
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:44 م
الفيوم : ريهام على
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أعرب السيد كريستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبى عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصربالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلي ومتطلباته وعلى مشاركة القطاع الخاص.
وأشار سفير الأتحاد الاوربى، إلى أن هذه الوحدة التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، تعد من المشروعات المميزة التي تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالًا رائعًا للعالم يحتذى به، مشيدًا بإهتمام وزيرة البيئة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الإتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وأعرب الدكتور عمرو عبدالمجيد ممثل مركز سيداري أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيئة وكان إحدى ثمارها افتتاح اول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام في المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيئة وسيداري وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شرينا أساسيا في مشروع التغويز اللاهوائى بدءا من اجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ،
جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.
وأشار سفير الأتحاد الاوربى، إلى أن هذه الوحدة التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، تعد من المشروعات المميزة التي تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالًا رائعًا للعالم يحتذى به، مشيدًا بإهتمام وزيرة البيئة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الإتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وأعرب الدكتور عمرو عبدالمجيد ممثل مركز سيداري أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيئة وكان إحدى ثمارها افتتاح اول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام في المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيئة وسيداري وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شرينا أساسيا في مشروع التغويز اللاهوائى بدءا من اجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ،
جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.
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