سفير الإتحاد الأوروبى من الفيوم.. سعيد بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصر

أعرب السيد كريستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبى عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصربالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلي ومتطلباته وعلى مشاركة القطاع الخاص.



وأشار سفير الأتحاد الاوربى، إلى أن هذه الوحدة التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، تعد من المشروعات المميزة التي تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالًا رائعًا للعالم يحتذى به، مشيدًا بإهتمام وزيرة البيئة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الإتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات.



وأعرب الدكتور عمرو عبدالمجيد ممثل مركز سيداري أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيئة وكان إحدى ثمارها افتتاح اول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام في المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيئة وسيداري وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شرينا أساسيا في مشروع التغويز اللاهوائى بدءا من اجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ،



جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

