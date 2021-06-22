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قتلى وجرحى بإطلاق نار بولاية ميسوري الأمريكية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:44 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرون في إطلاق نار في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.

 

وقالت السلطات الأمريكية، إنه تم العثور على جثتين خارج متجر وإن الضحية الأخرى سقطت على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة.

 

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أن المتوفين "ذكور بالغون في الثلاثينيات من العمر تقريبا". ولم يكشف عن حالة المصابين.

 

وجاء حادث إطلاق النار في سانت لويس في أعقاب عطلة نهاية أسبوع عنيفة في الولايات المتحدة، حيث قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب 45 آخرون في 10 حوادث إطلاق نار منفصلة بين الجمعة وليلة الأحد.

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