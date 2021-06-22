رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود فريق المكتب الفني في رفع تصنيف الجامعة



أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر ترتب لتكريم أعضاء هيئة التدريس بها من الحاصلين على جوائز محلية وإقليمية ودولية خلال احتفالية " عيد العلم"، مشيرًا إلى أنه تأجل الموعد أكثر من مرة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خلال لقاء موسع اليوم بحضور كل من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق لشئون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ؛ وضم الاجتماع أيضًا أعضاء فريق المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها للدراسات العليا؛ بجهود فريق عمل المكتب الفني بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في حصول جامعة الأزهر على تصنيف متقدم في تصنيفي شنغهاي وQS العالميين، مما نتج عن ذلك تكريم جامعة الأزهر في المؤتمر الدولي الذي عقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بداية هذا الشهر، إضافة لتكريم وإشادة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود جامعة الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وأكد رئيس الجامعة سعي الجامعة الحثيث لأن تكون في مقدمة الجامعات المتميزة، من خلال متابعة النشر العلمي للباحثين في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مشيرًا إلى أن الجامعة رصدت جوائز مالية قيمة لعضو هيئة التدريس الذي يقوم بنشر أبحاث علمية في الساينس والنيتشر، قيمتها 100 ألفَ جنيه.

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة إرسال قواعد البيانات الخاصة بالرسائل العلمية في قطاعي: أصول الدين، والشريعة والقانون؛ لتكمل بذلك قاعدة البيانات المسجلة لدى كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والمكتبة الرقمية بجامعة الأزهر، مما يشكل دعمًا كبيرًا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في سبيل مسيرة البحث العلمي.