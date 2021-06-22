ضمن حياة كريمة.. تغيير مواسير مياه الشرب بمطوبس في كفرالشيخ

شهدت قرى مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إزالة إشغالات وأعمال نظافة يومية، واستمرار أعمال حياة كريمة بقرى المركز، لتحسين حالة المعيشة بالقرى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وتابع جمال فهمي محمد عيد،رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول مواسير المياه الخاصة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠، لتغيير خط مياه الشرب بطول 800 متر بمدينة مطوبس ضمن الخط الذي يغذي قرى مركز مطوبس، مؤكدًا أنه سيتم تغييره، لمنع الأعطال والانفجارات التي تحدث،والخط الذي سيتم تغييره من أمام المستشفى إلى المحكمة طبقا للمواصفات العالمية ومطابقة للصحة العامة وغير قابل للتلف والصدأ.



وعلى جانب أخر تم افتتاح بنك مصر فرع المنطقة الصناعية بمطوبس،لخدمه المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتشجيع العملية الاستثمارية.



كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس أعمال رفع كفاءة الطريق بقريه النجارين ورفع نواتج التطهير، وأعمال النظافة بأحياء المدينة والقرى،وإزالة الإشغالات، كما تابع الاعمال الجارية بالمركز التكنولوجي الذي سيتم افتتاحه خلال الايام المقبلة.



شهدت مدينة وقرى مركز فوه حملات لإزالة الإشغالات،وحملات نظافة،ورفع مستوى بيارات الصرف وصفايات المطر بالشوارع،ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع فوه، وإزالة عقار ايل للسقوط كائن بشارع الحفير بفوه.



حيث تابع وائل فرج،رئيس مركز ومدينة فوه،أعمال النظافة بمدينة فوه وقرى المركز،ورفع كافة تجمعات القمامة بالطريق العام، وتابع أعمال رفع مستوى بيارات الصرف وصفايات المطر بالشوارع التي بها رصف بالمدينة وحملة غلق الدروس الخصوصية،وأعمال الرش والتطهير بالمدينة.



كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الإنارة العامة بالمدينة والقرى وإصلاح عدة كسور بمواسير مياه الشرب بالمدينة وأعمال حملة العيادات الطبية المتنقلة بابو دراز، كما تفقد أعمال فرد طبقة الأساس وتمهيد الشوارع بمدينة فوه استعدادا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية، كما تابع أعمال فرد طبقة الأساس بشوارع المدينة تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة فوه،يأتي ذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية خطوط المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات وكابلات الكهرباء،ورفع مناسيب بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر، كما تابع إزالة عقار ايل للسقوط بشارع الحفير، حرصا على سلامة المارة المارة، كما تابع إصلاح كسر بماسورة مياه عمومية ورى وتهذيب المسطحات الخضراء بمدينة فوه.