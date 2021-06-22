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مجلة فوج البريطانية تمنح أمير المصري لقب Mr. Vogue

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اختارت مجلة فوج Vogue البريطانية العالمية، في عددها لشهر يوليو، الفنان أمير المصري لمنحه لقب "Mr. Vogue"، تحت عنوان"role reversal". 


وكان أمير المصري قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "ريتسا" بمصر ويستكمل الآن تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا.


والجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أمير المصري مسلسل بريطاني "The One"، الذي يعرض على منصة نتفلكس، ويقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية.




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