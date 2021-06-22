إصابة ٤٥ شخص في حادث إنقلاب جرار بالإسكندرية.. وشهود عيان نطالب بسرعة التحقيق في الحادث (صور)

لم تمضِ ساعات قليلة على حادث قطار حلوان أمس بالقاهرة، والذي وقع أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام، حتى استيقظت الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء على حادث انقلاب جرار قطار، وعربة قطار بها ركاب، بمحطة السكة الحديد "محطة مصر" بحي وسط الإسكندرية.



وأسفر الحادث عن إصابة ٤٥ شخص، وتم نقل ٥ مصابين لمستشفى شرق المدينة، و٧ للميري، وباقي المصابين لمستشفى جمال حمادة.



وانقلب الجرار رقم ٣٢١٩ الموجود بنهاية الرصيف رقم ٨ مع العربة الأخيرة من قطار ١٢ رقم ١٦١٤٩، مما أدى إلى إصابة ٤٥ شخص، وحدوث خسائر في العربة.



وتبين من الفحص أن الجرار كان مربوطًا من الخلف بقطار داخل مخزن المحطة، وأثناء خروج القطار متجهًا من الإسكندرية إلى القاهرة، انقلب الجرار ومعه العربة الأخيرة بالقطار.



انتقلت "الفجر" لموقع الحادث لرصد حديث شهود العيان وفي البداية تقول "زهرة محمد" إحدى السيدات التي كانت تركب القطار المتجه إلى القاهرة: كنت في الإسكندرية لزيارة أحد الأقارب، وكنت أتجه إلى طنطا للعودة، وفجأة خلال الساعة التاسعة والثلث، فزعنا بعد سماع صوت إصطدام القطار، ولم نعلم ماذا حدث، ولكنني وجدت نظارتي وهاتفي المحمول قد كسروا، وصُدمت أن إبني وإبنة إبنتي قد أصيبوا بجروح وكدمات، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى.



وأضافت أن هذا إهمال شديد، وقد تعرض إبني محمد السيد حامد لإصابة في الرأس وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، أما إبنة إبنتي ملك تامر أصيبت بكسر في اليد وكدمات متفرقة في الجسد.



وتابعت "هاجر محمد" بعد خروج القطار من المحطة فوجئنا بالإصطدام، ووجدنا قطارين في بعضهم عند دخول المحطة، وأطالب المسؤولين بالإسراع في التحقيق، «احنا مش لاقين الأمان في القطارات الحوادث كترت، والقطار احسن من غيره».



و كانت قد أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 251912 اكسبريس (الاسكندرية القاهرة) من رصيف 8، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار ١٢ رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.



وأعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، ارتفاع عدد إصابات قطار محطة مصر في الاسكندرية، إلى 45 مصابًا.



وتابع أنه جرى تحويل خمسة مصابين لمستشفى شرق المدينة "جيهان"، وسبعة للمستشفى الرئيسى الجامعي، والباقي لمستشفى جمال حماده.



وأشار إلى أن إصابات حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية بسيطة تتراوح بين كدمات وجروح وكسور وردود، وأن جميع الحالات تحت الرعاية الطبية ومستقرة وسيتم خروج معظمهم مع نهاية اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ (٢٧) سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.



وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.